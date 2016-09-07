今年以來500宗兇殺案 這個美國城市竟是
今年以來發生500宗兇殺案，這個美國城市竟是跟美國總統歐巴馬有很深淵源的芝加哥。
美國伊利諾伊州芝加哥市，今年以來僅不到9個月的時間，已經發生500宗兇殺案(homicide)，也使得2106年成為該市過去20年來最致命的一年，治安差到連當地居民都表示憂心忡忡。
美國總統歐巴馬在入主白宮前，就是居住在芝加哥，他的房子早已成為當地的熱門景點，不過芝加哥近日卻頻頻躍上全國新聞版面，治安亮起紅燈。
剛剛過去的勞工節長周末，芝加哥市發生今年以來第500宗兇殺案，也使得今年以來該市因為罪案死於非命的人數，超過500人。這個數字已經讓芝加哥的兇殺案，超過紐約和洛杉磯等大城市。
不過芝加哥並非全美最危險的城市，以人口數和謀殺罪案件比例計算的話，比較之下，紐奧爾良市、聖路易斯市、底特律市、巴爾的摩市還有紐沃市，謀殺罪(murder)的犯罪率還比芝加哥更高。
但芝加哥的治安問題不僅在於數字，而是兇殺案上升速度的問題。去年芝加哥全年一共發生480宗兇殺案，今年的數字不僅已經超過去年全年總數，專家更預期2016年全年的兇殺案可能逼近700宗。
今年以來芝加哥發生的兇殺案，多數都跟槍枝有關。芝加哥平均每星期發生82宗槍擊案，以8月的一個週末來說，僅一個週末就發生了8起槍擊有關的兇殺案還有64宗非致命的槍擊案。
(中時電子報)
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