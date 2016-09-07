MLB》老爹歐提茲嗆川普：移民是美國的資產
紅襪隊「老爹」歐提茲迎來了20年職棒生涯的最後一季，準備畫下完美的句點。今年40歲的歐提茲出身於拉丁美洲(多明尼加)，他對美國共和黨總統參選人川普的言論也很有意見。
川普曾說要在南方邊界築起一道高牆，來阻隔中南美洲的移民，「因為墨西哥只會將性侵和劫案帶進美國境內。」歐提茲表示身為勤奮的中南美移民，川普這些話有如「當面甩我們一巴掌。」
歐提茲說：「我走在路上，看到很多墨西哥人努力工作，包辦很多美國人不肯做的髒活來換取溫飽，我為他們難過，他們理當獲得尊重。事實上，拉美移民不管來自哪個國家，我們都必須予以尊重。」
身為中南美移民菁英，歐提茲被很多人奉為偶像，他用西班牙語告訴記者：「拉丁美洲移民長久以來為美國經濟注入活力。包括非裔、亞裔以及所有的移民都來這裡尋求美國夢，他們都是美國的成員。」
儘管退休在即，歐提茲仍繳出生涯最勇猛的一季，打擊率0.318、長打率0.625(聯盟第一)、44支二壘打(聯盟第一)，累積534轟(史上第18)。從未獲得年度MVP的歐提茲，今年反倒是他呼聲最高的一季。
(中時電子報)
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