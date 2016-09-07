柯瑞倒帶爭議 陶晶瑩：只想看他多表演
柯瑞（Stephen Curry）6日在新莊出席籃球活動，對抗賽結束後藝人陶晶瑩在旁希望柯瑞重新投球，引起球迷討論。陶晶瑩表示，「只是想看他多表演，真心抱歉。」
美國職籃（NBA）金州勇士隊球星柯瑞首度訪台，6日在新莊體育館打對抗賽展露身手，最後倒數5秒，柯瑞有幫助球隊逆轉獲勝的機會，結果出手挨了火鍋，比賽時間也結束。
在旁觀戰的陶晶瑩卻要求比賽「倒帶」5秒，主持人也讓柯瑞有再一次執行絕殺的機會，柯瑞真的投進大號三分球，不過並沒有改寫最終賽果。
「陶子」陶晶瑩的舉動引起眾多球迷討論，有網友在陶晶瑩的臉書粉絲團留言，「 你知道這樣對球員不是讓他開心 是羞辱他知道嗎？」、「這樣的行為完全有違比賽的本質，就算是表演賽，都還是比賽。身為一位籃球員是不會喜歡這樣兒戲的結果的」。
陶晶瑩後來在粉絲團陸續回覆，「剛剛已經跟主持人唐志中和UA主辦方確認過，他們都認為是個皆大歡喜的結局，Curry本人也很開心，並無任何不舒服。謝謝大家的提醒！」
陶晶瑩並回覆，「我可能沒有各位懂籃球，但是，這不是一場娛樂秀嗎？」、「我沒有說我好棒，只是想看他多表演，真心抱歉。」1050906
(中央社)
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