巴西銀行員工爭取調薪 展開無限期罷工
巴西全國金融行業勞工總聯盟（Contraf）指出，為爭取調漲薪資，全國銀行員工將從今天起展開無限期罷工。
全國銀行聯盟（Fenaban）表示，資方根據巴西經濟現況，建議調漲6.5%的薪資、企業分紅、餐飲和育兒津貼等，外加巴西幣3000元的補助。
巴西銀行員工每天工作6小時，聯盟的建議相當於將最低薪（起薪）調升至2842.96元，月入2700元的員工加上其他福利，實際收入調高15%；而月入4000元和5000元的員工實際收入，相當於分別調高12.3%和11.1%。
雖然如此，工會人士不接受聯盟的建議，稱6.5%的漲幅低於今年8月預估的通貨膨脹率9.57%。
銀行員工要求彌補同期通膨損失加上5%的實際漲幅，將最低薪調升為3940.24元，3個最低薪的企業分紅，8317.9元家庭補助，以及改善其他工作條件。
在勞資雙方達成協議前，銀行客戶可以透過網路銀行、自動化服務機器，或是在郵局、彩券行和超市等銀行代辦處，辦理付款、提款、存款、轉帳等服務。
巴西銀行員工最後1次罷工是在去年10月，為期21天。工會人士要求調漲16%的薪資，最後與銀行聯盟達成調升10%的協議。1050906
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。