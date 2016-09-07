NBA》柯瑞：明年不拚74勝了

柯瑞抵台，熱情球迷擠爆現場。（陳怡誠攝）

NBA勇士隊球星柯瑞旋風亞洲行，人氣之高讓粉絲擠破頭。季外杜蘭特加盟，大家都看好勇士在新球季的表現，「柯神」本人則表示，明年他不會追求74勝了，「我們得留點力氣爭搶總冠軍。」

上季勇士締造單季73勝，打破1996年公牛隊的72勝障礙，新球季的勇士顯然戰力又大升級，挑戰74勝並非不可能。「如果能一直贏球當然很好，但74勝不是我們的目標，」柯瑞說，「一切都只為總冠軍。」

柯瑞承認在上季總冠軍賽他並非最佳狀態，教頭科爾原本希望能讓主力球員在季末輪休，但求勝心強的勇士隊最後還是全力以赴，搶下了73勝。今年6月在總冠軍賽的挫敗，終於讓柯瑞明白教練的苦心。

「浪花兄弟」柯瑞與克雷湯普生領軍的勇士隊已經證明他們是聯盟頭號勁旅，他們的目標只剩下總冠軍，這也是杜蘭特不計個人毀譽，從雷霆高調加盟的原因。新球季F4成軍，相信勇士即使讓主力輪休亦是游刃有餘。

(中時電子報)