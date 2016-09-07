美網》詹詠然逆轉勝 闖混雙4強
美網混雙8強賽，詹詠然與塞爾維亞的辛蒙尼奇聯手展現堅強的韌性，對戰哈薩克女將雪薇朵娃與巴西雙打好手索亞瑞斯(大會第2種子)，以1-6、6-3、13-11逆轉成功，闖進混雙4強。
詹詠然隊伍開場就先破對手的發球局，不料卻連輸6局，拱手讓出首盤。第2盤雙方比分緊咬至4-3，對手在關鍵一球出現雙發失誤而丟失第8局，詹隊取得5-3領先，終以6-3奪回第2盤。
決勝盤超級搶10陷入拉鋸戰，雙方拚至12-11，對手卻於賽末點出現再見雙發失誤，詹隊才終於以13-11獲勝。詹詠然下一輪對手是克羅埃西亞的帕維奇(Mate Pavic)和德國女將茜葛穆(Laura Siegemund)。
(中時電子報)
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