大反攻 希拉蕊開腔猛批川普

希拉蕊今天在前往佛州造勢途中，在專機上接受媒體採訪，開腔大批川普。(圖:美聯社)

大批媒體在飛機上圍繞著希拉蕊。(圖:美聯社)

美國的勞工節過後，美國總統大選正式進入短兵相接的衝刺階段。民主黨總統候選人希拉蕊從今天起改變競選策略，主動面對媒體，並開腔猛攻共和黨對手川普。

在最新民調落後於川普之後，希拉蕊在今天上午就主動召開了兩場記者會，接受媒體的詢問，一反過去的迴避做法。希拉蕊抨擊稱，「川普的事業是充滿詐騙的」，並指其「拒不公開其報稅資料，必有所隱藏」。希拉蕊認為，川普若只是一名地產商也就算了，但要問鼎總統大位則不行。她認為，美國人民不應該讓川普擁有兩套標準而蒙混過關。川普的拒絕公開其報稅資料「絕對是錯的」。

希拉蕊也被問即其「電郵門」事件，她仍重申其一貫說法稱，「聯邦調查局FBI已經解決了我的電子郵件問題、我也回答了所有問題。我並沒有任何違法之舉。」

對希拉蕊的改變競選策略與做法，一向力挺她的現任美國副總統拜登今天表示，「她知道她的問題之所在」。

但在聽了她的說法之後，拜登給希拉蕊的選戰諫言：希拉蕊應該「多談些她所想要做的事」，她應該要「多展現她的誠意」，以及她「為何要這麼做」。」拜登的言下之意顯然是並不贊同希拉蕊的只着重於全力猛攻川普的選戰策打法，而不提出她的「競選牛肉」何在。美國副總統拜登認為，「這應是史上最負面的選舉」。

(中時電子報)