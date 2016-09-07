1分鐘30美金 世足資格賽爆球員賄賂案
2018世足資格賽，中北美分區爆出賄賂球員的案件，薩爾瓦多男足隊預定7日出戰加拿大，薩隊隊長波尼拉(Nelson Bonilla)拿出1卷錄音帶，指出有不明人士要在賽前收買他們，國際足總已著手調查。
然而這個案件不同於一般的賄賂案，該名人士並非要薩隊球員放水，正好相反，他收買薩隊球員的目的希望他們可以奮勇擊敗加拿大，相當於另類的「激勵獎金」。據傳該人士很可能是宏都拉斯支持者。
這筆激勵獎金不僅詭異，而且明碼實價。若薩隊獲勝，球員上場每1分鐘都能換取30美金(約960台幣)；若是平手，每分鐘可獲得20美金；只輸1球，每分鐘可獲得10美金。只要不輸給加拿大兩球以上就可拿到錢。
如果薩隊贏球，上場90分鐘的球員可獲得2700美金(約8.6萬台幣)。由於A組的墨西哥已提前晉級，目前由宏都拉斯與加拿大爭搶剩下的席位，因此宏都拉斯的支持者希望薩爾瓦多能夠幫忙擊敗加拿大。
儘管這並非一般踢假球的收買方式，但依舊為非法的干預比賽。2013年，薩爾瓦多有14名球員因收賄而遭到終身禁賽，因此對於這筆天上掉下來的獎金，球員們還是決定立刻舉報。
(中時電子報)
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