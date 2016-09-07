CNN最新民調 川普終於贏希拉蕊了

共和黨總統候選人川普（Donald Trump）支持度為45%，民主黨候選人希拉蕊的43%，領先約2個百分點。(圖片取自美聯社)

自從川普攻擊陣亡穆斯林軍人的父母，民調直直落，近期大都是希拉蕊成領先狀態，而美國有線電視新聞網CNN今天公布最新民調卻顯示，經過近兩個月的落後，川普以2個百分點首度在全美民調中領先希拉蕊。

有線電視新聞網（CNN）與民意研究公司（ORC）6日公布9月1日至4日的民調，這項民調對全美1001名已登記選民與可能選民進行調查，誤差值為3.5個百分點。

最後共和黨總統候選人川普（Donald Trump）支持度為45%，民主黨候選人希拉蕊的43%，領先約2個百分點。

45歲以上選民中，川普以54%領先希拉蕊的39%。45歲以下的年輕選民中，希拉蕊在則以54%領先川普的29%。在種族方面，川普在白人中以55%領先希拉蕊的34%。非白種族裔中希拉蕊，則以71%領先川普的18%。

8月所做的民調，希拉蕊還領先8個百分點，川普經過兩個月選情低落，首度在美國重要民調中超越希拉蕊，而距離總統大選只剩約兩個月時間。

(中時電子報)