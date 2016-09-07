CNN最新民調 川普終於贏希拉蕊了
自從川普攻擊陣亡穆斯林軍人的父母，民調直直落，近期大都是希拉蕊成領先狀態，而美國有線電視新聞網CNN今天公布最新民調卻顯示，經過近兩個月的落後，川普以2個百分點首度在全美民調中領先希拉蕊。
有線電視新聞網（CNN）與民意研究公司（ORC）6日公布9月1日至4日的民調，這項民調對全美1001名已登記選民與可能選民進行調查，誤差值為3.5個百分點。
最後共和黨總統候選人川普（Donald Trump）支持度為45%，民主黨候選人希拉蕊的43%，領先約2個百分點。
45歲以上選民中，川普以54%領先希拉蕊的39%。45歲以下的年輕選民中，希拉蕊在則以54%領先川普的29%。在種族方面，川普在白人中以55%領先希拉蕊的34%。非白種族裔中希拉蕊，則以71%領先川普的18%。
8月所做的民調，希拉蕊還領先8個百分點，川普經過兩個月選情低落，首度在美國重要民調中超越希拉蕊，而距離總統大選只剩約兩個月時間。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。