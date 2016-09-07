韓美峰會劍指北韓 商定維持部署THAAD

南韓總統朴槿惠和美國總統歐巴馬6日下午在寮國首都永珍舉行會談，兩人在會後記者會表示，包括部署THAAD在內，韓美將通過加強聯合防衛力及延伸威懾維持對北韓威懾力。

韓聯社報導，兩位領袖也表示，考慮到在對北韓制裁的有效執行及北韓核子問題的解決過程中，中國大陸發揮舉足輕重的作用，因此兩國將通過多個對話管道與中國大陸保持密切溝通。

歐巴馬在接受記者採訪時表示，戰區高空防衛系統（THAAD）屬於防禦體系，目的在於應對北韓威脅。他強調，美國明確表示對南韓防禦北韓給予支援，並不會動搖。北韓的挑釁不僅威脅到南韓，也是對南韓的盟國——美國的威脅。

朴槿惠對此表示，雙方就採取一切措施強力應對北韓的任何挑釁，加強落實包括聯合國安全理事會決議在內的全方位對北韓制裁達成一致。她還指出，北韓人權問題的解決將成為統一的基石，統一將為北韓居民提供享受平等待遇的機會。1050907

(中央社)