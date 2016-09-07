美主播告性騷擾 和解金6億
美國福斯新聞（Fox News）前執行長76歲的艾爾斯（Roger Ailes）遭美國小姐出身的福斯新聞前主播卡爾森（Gretchen Carlson）控告性騷擾，福斯新聞網今天表示，此性騷擾案達成和解，並發聲明為她的遭遇道歉。據報導，和解金額為2000萬美元（約新台幣6億）。
福斯新聞網發布的聲明沒有透露和解的細節和金額，但「浮華世界」雜誌（Vanity Fair）以及《紐約時報》報導，據了解內情人士透露，福斯公司將支付2000萬美元(約新台幣6億元)和解金。
據了解，卡爾森表示她拒絕艾爾斯的上床邀約後，艾爾斯便蓄意破壞她的工作，當她挺身向公司投訴遭到性騷擾，竟然不獲續聘。雖然艾爾斯（Roger Ailes）強力否認，但因性醜聞他於7月21日請辭21世紀福斯公司董事長。
福斯發布聲明說：「卡爾森未能獲得她和我們所有同僚都應獲得的尊重和尊嚴，我們真誠表達遺憾和道歉。」對此卡爾森表示，她感謝福斯採取行動和解，她又說：「我準備繼續邁向人生的下個階段，並將加倍努力伸張女性在職場的權利。」
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。