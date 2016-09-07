美主播告性騷擾 和解金6億

卡爾森（Gretchen Carlson）(左)控告艾爾斯（Roger Ailes）性騷擾，獲得巨額和解金。(圖片取自vanityfair)

美國福斯新聞（Fox News）前執行長76歲的艾爾斯（Roger Ailes）遭美國小姐出身的福斯新聞前主播卡爾森（Gretchen Carlson）控告性騷擾，福斯新聞網今天表示，此性騷擾案達成和解，並發聲明為她的遭遇道歉。據報導，和解金額為2000萬美元（約新台幣6億）。

福斯新聞網發布的聲明沒有透露和解的細節和金額，但「浮華世界」雜誌（Vanity Fair）以及《紐約時報》報導，據了解內情人士透露，福斯公司將支付2000萬美元(約新台幣6億元)和解金。

據了解，卡爾森表示她拒絕艾爾斯的上床邀約後，艾爾斯便蓄意破壞她的工作，當她挺身向公司投訴遭到性騷擾，竟然不獲續聘。雖然艾爾斯（Roger Ailes）強力否認，但因性醜聞他於7月21日請辭21世紀福斯公司董事長。

福斯發布聲明說：「卡爾森未能獲得她和我們所有同僚都應獲得的尊重和尊嚴，我們真誠表達遺憾和道歉。」對此卡爾森表示，她感謝福斯採取行動和解，她又說：「我準備繼續邁向人生的下個階段，並將加倍努力伸張女性在職場的權利。」

(中時電子報)