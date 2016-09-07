NBA》麥格雷迪：姚明是我引以為傲的朋友
籃球名人堂典禮即將在10日舉行，「移動長城」姚明與俠客歐尼爾、艾佛森將正式進入永垂不朽的名人堂。當年在火箭隊與姚明共事的麥格雷迪(T-Mac, Tracy McGrady)表示，姚明是他引以為傲的朋友。
「2004年我被交易到火箭，我那時還不認識姚明。我很擔心要如何跟他溝通，找個翻譯陪我們上場嗎？」麥格雷迪說，「等我見到姚明，我才知道，他的英文說得很好，而且有驚人的幽默感。」
當時火箭為了迎接姚明，事前特別請來一位中國教授，來教導球員中國習俗。姚明感覺到很溫暖，但他其實不需要，因他很快就能融入美國文化。麥格雷迪說：「當我與姚愈來愈熟之後，我才發現他是個多麼棒的傢伙。」
「姚喜歡假裝聽不懂英文來戲弄我們，」麥格雷迪回憶：「姚出席我2006年的婚宴，我的親友都迫不及待要和他簽名合影，這時候姚卻開始裝傻充愣，只有我躲在一旁偷偷笑得很開心。」
對於姚明進入名人堂，麥格雷迪說：「姚絕對屬於名人堂，他謙遜的性格與籃球技巧令人驚嘆，他在場上幾乎能包辦所有事。我們甚至派姚出來罰技術犯規的球，因為他罰球太準了。」
NBA官網稱讚姚明：「他對NBA的影響力是無與倫比的，他讓籃球在中國大陸成為超過2億人關注的運動，敲開了聯盟海外最大市場。姚同時是一個不凡的政治標竿，象徵中國大陸在世界的競爭力。」
麥格雷迪說：「多虧姚明，NBA得以在中國大陸生根，我很榮幸能成為其中一分子。如果我們沒有一直受傷的話，相信可以走得更遠。是姚將中國大陸帶進我的人生，我很驕傲稱他為我的朋友。」
(中時電子報)
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