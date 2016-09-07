低壓帶影響水氣偏多 各地防局部豪大雨

中央氣象局表示，今天低壓帶持續影響台灣，水氣偏多，西半部及東北部整天都會出現短暫陣雨或雷雨，花東地區也有局部短暫陣雨或雷雨，各地並有局部大雨或豪雨發生的機率。

氣象局指出，今天低壓帶持續影響台灣，水氣偏多，各地天氣不穩定，西半部及東北部地區整天都會出現短暫陣雨或雷雨，花東地區也有局部短暫陣雨或雷雨，各地並有局部大雨或豪雨發生的機率，外出記得攜帶雨具，行車請多留意路況，低窪地區慎防淹水。

溫度方面，白天高溫介於攝氏30至32度，沒下雨時較為悶熱，夜晚清晨各地低溫則在25至27度間。

氣象局提醒，今年第13號輕度颱風瑪瑙，往東北朝日本南方海域移動，預計今明兩天要前往日本的朋友請留意航班資訊。

今天全台及外島PSI多為良好等級，PM2.5為低等級；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1050907

(中央社)