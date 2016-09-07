世衛警告 曾去茲卡疫區 半年內須安全性行為

世界衞生組織（WHO）周二為防範茲卡疫情，建議去過茲卡疫情肆虐地區的人，應在6個月內進行安全性行為。(圖片取自美聯社)

世界衞生組織（WHO）周二為防範茲卡疫情，建議去過茲卡疫情肆虐地區的人，不管是否出現症狀，都應在6個月內進行安全性行為，使用保險套。

早先最新茲卡病毒研究發現，病毒可能由1名男子透過性行為傳染給1名女子，即使這名男子沒有茲卡病毒感染臨床症狀。今年6月，世衞建議曾經到過疫區的男性，在8個星期內應避免性行為或使用保險套，但現在越來越多證據顯示，茲卡病毒會藉由性接觸傳染，所以世衞建議從疫區回國的男女，在半年內進行安全性行為，或者禁慾。

(中時電子報)