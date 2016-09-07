茲卡病毒可活在眼裡 透過眼淚散播

一名女性的眼部特寫。(圖\Shutterstock)

科學家發現茲卡病毒(Zika)可存活在眼睛裡，並且有可能透過眼淚傳播。目前已有些茲卡病例出現眼部疾病、甚至失明的情況。

根據法新社(AFP)報導，這個研究感染茲卡病毒的老鼠胚胎、新生兒和成鼠眼部的研究發現，最近已經發表在生活科學期刊《細胞報告》(Cell Reports)上。報告作者之一、華盛頓大學醫學部(Washington University School of Medicine)教授Michael Diamond說，研究顯示眼睛可能被茲卡病毒當作儲水池，科學家應檢視茲卡病患是否眼睛出現病毒的跡象、以及這個跡象出現時間的長短，因為病人的眼淚可能會散播茲卡病毒。

茲卡病毒通常只會在感染者身上出現輕微癥狀如發燒和出疹，但懷孕婦女感染後可能會生下有小頭症(microcephaly)、大腦和頭部異常小的嬰兒。在子宮時感染茲卡病毒的嬰兒中，已經有約3分之1出現眼部疾病如視神經發炎、視網膜受損或是失明的徵狀。有些成年的茲卡患者出現結膜炎的狀況，並且有極少數案例得了葡萄膜炎(uveitis)，可能會造成永久用的視覺損傷。

這個研究的科學家為了模仿蚊子叮咬、在老鼠皮下注射茲卡病毒，七天後他們在老鼠的眼睛裡面發現茲卡病毒，這表示人有可能光是因接觸感染者的眼淚就被傳染。老鼠感染病毒28天後，科學家還是能在這些老鼠身上發現茲卡病毒的遺傳物質。

另一位研究報告主要作者、在華盛頓大學教醫學的Jonathan Miner說，雖然科學家未在這些老鼠的眼淚上發現活的茲卡病毒，但這不表示就不會傳染給人類。這些眼淚可能在某段期間內具有高度傳染性，人們若接觸到就會散播茲卡病毒。

(中時電子報)