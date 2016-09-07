高溫悶熱雨不停！雲嘉南屏豪大雨特報
今天（７日）持續受到低壓帶影響，水氣偏多，各地天氣仍不穩定，西半部及東北部地區整天都會出現短暫陣雨或雷雨，各地並有局部大雨或豪雨發生的機率，氣象局也針對雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣等地區發布豪大雨特報。
根據中央氣象局資料顯示，低壓帶持續影響台灣，除了西半部與東北部，花東地區也有局部短暫陣雨或雷雨，提醒民眾外出請記得攜帶雨具，行車請多留意路況，低窪地區慎防淹水，也請多留意最新的天氣警特報消息；溫度方面，白天高溫介於３０至３２度，沒下雨時較為悶熱，清晨各地低溫則在２５至２７度間。
而因為西南風增強，台灣東南部及中部以北沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖容易有８至９級強陣風，海上作業或海邊活動請注意安全。
另外，今年第１３號輕度颱風瑪瑙，目前距離台灣約７００多公里，往東北朝日本南方海域移動，預計明後兩天要前往日本的朋友請留意航班資訊，雖然颱風逐漸遠離台灣，但在基隆北海岸及東北部沿海容易有長浪發生，海邊活動請注意安全；至於空氣品質方面，今天全臺及外島PSI多為良好等級，PM2.5為低等級。
(中時電子報)
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