敘政府軍疑使用化武 80平民送醫
儘管許多調查都指出，敘利亞曾多次使用化學武器，傷害無辜民眾性命，但敘利亞政府始終再三否認，但近日又傳出北部大城阿勒坡反抗軍占領的地區，遭政府以桶裝炸彈攻擊，爆炸後民眾呼吸困難，急救送醫，其中還有不少年幼的嬰兒及孩童。
人權分子聲稱這次爆炸，敘利亞政府軍使用的桶裝炸彈中含有毒氯氣，空氣中瀰漫強烈氣味，居民出現呼吸困難症狀，至少造成80人送醫急救，所幸無人死亡，不過消息尚待確認真實性。
聯合國先前曾就此進行調查，調查了敘利亞7個城鎮發生的9個疑似化武襲擊的案例，最終確認敘利亞政府曾在2014年4月21日及2015年3月16日於伊德利卜省（Ldlib）使用氯氣，而IS則在2015年8月21日於北部重鎮阿勒頗（Aleppo）使用芥子氣作為化學武器。不過，敘利亞政府堅持否認在這5年內戰中，使用過化學武器。
(中時電子報)
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