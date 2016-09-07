美升息機率降 美股收紅那斯達克創新高

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由於美國經濟數據乏善可陳，增加投資人對聯邦準備理事會（Fed）會繼續維持低利率的信心，華爾街三大指數今天都收高，以科技股為主的那斯達克指數則創新高。

彭博報導，道瓊工業指數終場上漲46.16點，或0.25%，收在18538.12點。

標準普爾500指數上漲6.50點，或0.30%，收在2186.48點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲26.01點，或0.50%，收在5275.91點。1050907

(中央社)