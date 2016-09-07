漢堡還可以怎麼做？天成飯店Burger Lab開賣

〈Burger Lab〉獨家首賣的〈Black Burger黑麻麻〉的漢堡包是竹炭麵包，漢堡排則是台灣在地黑豬肉絞肉，底醬則是在茄子泥內加了墨魚汁，是一「黑到底」的漢堡。(圖／姚舜攝)

〈米其林和牛起士堡〉的漢堡排是用澳和牛絞肉加入米其林主廚傳授的醬料作成，重5盎司、厚2.5公分，並搭配起士、牛番茄、紫洋蔥與醃黃瓜與生葉，非常巨大過癮。(圖／姚舜攝)

〈黃金塔塔鱈魚堡〉是將厚切鱈魚排裹上麵衣酥炸做成漢堡排，並與黃芥末醬和塔塔醬提味。(圖／姚舜攝)

看好每天在門口流動的人潮平均有5千人次，並為跟上「食代潮流」，位在台北火車站旁的台北天成大飯店創立全新餐飲品牌「Burger Lab」，位在飯店一樓面忠孝西路的此一潮牌漢堡餐廳，已開始試營運，並將於明(8)日起至9月底推出「買套餐，第二套半價」的優惠促銷活動，希望藉此匯聚人氣並打響知名度。

「台北火車站+漢堡店」，這組合可能喚起了不少「老台北」的共同記憶…。因為，「台灣的天下第一站」台北火車站，正是台灣第一家西式速食店的發源地呢。

四、五年級的「老台北」，可曾記得台北火車站邊、希爾頓大飯店正對面的「麥當樂」？在連鎖速食龍頭「麥當勞」於民國73年正式入台前，這可能是全台第一家的漢堡速食店。當時，他們家的漢堡、薯條，除了是每天在「天下第一站」前轉車上班上學者最愛的西洋早餐，更是上台中成功嶺受訓的大專生放假返回台北時必嘗的「療癒美食」。

民國73年，「麥當勞」打著「國際牌」形象正式登台，並快速發展連鎖，小蝦米怎打得過大鯨魚呢？在「麥當勞」掀起的速食連鎖洪潮下，「麥當樂」終究淡出市場、被歷史淹沒。

40年過去了，就在台北火車站旁的台北天成飯店開「Burger Lab」，彷佛讓「食代列車」回頭了，喚起了四、五年級生曾經擁有的美好回憶。只是，經過歷史遞嬗、歲月的淘洗，「Burger Lab」的漢堡，所用餡料與味道也今非昔比。

Lab，指的是「實驗室」，天成飯店以此為新品牌命名，等同向市場宣示餐廳的定位。這兩年，台北都會餐飲市場興起了一股「精品漢堡」店熱潮，為了與同業區隔，更為走出自己的風格特色，「Burger Lab」標榜以實驗精神為漢堡創造新的口感味覺體驗，並希望第一家店通過市場考驗後，未來能發展連鎖。

「用烹調料理菜餚的邏輯處理漢堡排」，天成飯店集團餐飲營運長石益鳴表示，「Burger Lab」漢堡排(即肉餡)除用等級較傳統速食店等級的肉品打絞肉製作，由集團西餐主廚魏景振用「作菜」的角度以辛香料或醬汁為漢堡排賦味。漢堡所用的麵包則是集團烘焙品牌「六國麵包坊」生產的麵包。石益鳴希望，客人能嘗出主廚的手藝。

「Burger Lab」目前已研發出9種不同風味的漢堡，主要食材包括牛肉、豬肉、雞肉、魚肉，以及針對茹素客群的和風可樂餅，單點漢堡價格120元起，加價79元則可升等為含沙拉杯、炸薯條或炸地瓜，以及飲料的套餐。沙拉、炸物與飲料由客人自行取食，主廚並為沙拉設計了不同的調味醬汁，而炸薯條則更有印度咖哩鹽、日式抹茶鹽、寶島白梅鹽、南洋沙嗲鹽、椒麻香料鹽、大和山葵鹽、美式煙燻鹽、韓式海苔鹽等8種鹽調味。

「Burger Lab」的每種漢堡就像不同的「菜」，如「美式經典B.B.Q豬肉堡」以美國路易斯安那州紐奧良的肯瓊香料醃過豬絞肉，而提味的B.B.Q醬則使用蜂蜜、糖、醬油、薑與煮熟打成泥的馬鈴薯，一塊熬煮醬汁，漢堡內並另搭配火烤鳳梨片、生菜與洋蔥等，味道就像 吃美式B.B.Q。

「經典牛肉起士堡」的漢堡排是用紐澳進口牛絞肉，醃入印第安風味的香料鹽，再以手工捶打揉合成型，每塊厚度達約2.5公分的漢堡肉，入口肉嫩且香氣細緻迷人，搭配酸黃瓜、番茄、紫洋蔥與生菜，除了單層的選擇外，更有「經典雙層牛肉起士堡」。

「米其林秘方9+和牛起士堡」是用去年客座台北花園酒店的米其林主廚Roberto Petza配方而命名，漢堡排採用澳洲9+和牛醃入香料，讓牛肉本身風味更突顯，整塊5盎司、厚度達2.5公分的牛肉漢堡，與起司、牛番茄、酸黃瓜、洋蔥與法國芥末醬，濃郁鮮香滋味實不容錯過。

「Black Burger黑麻麻」是開幕限定版漢堡，麵包是黑色竹炭麵包，肉排則是採用本地黑豬肉絞肉製成，並從法國普羅旺斯燉菜取得靈感，將烤過的黃櫛瓜、綠櫛瓜，風乾番茄、烤洋蔥融入其中，底醬則是日本茄子先烤過再打成泥，融合義大利威尼斯特產的墨魚汁，與美乃滋一塊製作成灰黑色的醬汁，層層堆疊出獨特的黑漢堡。

為回饋點用「經典雙層牛肉起士堡」、「米其林秘方9+和牛起士堡」套餐的客人，主廚特別另外設計了「千層馬鈴薯」為副食。廚師將整顆馬鈴薯，以精細的刀工切成薄片且不切斷，再塗抹特製香料油先炸後烤，讓其外層酥脆、內層軟嫩，點用兩款套餐的客人，可享免費將炸物升等為「千層馬鈴薯」。加價10元更可以淋上特製起士肉醬，而其餘6款套餐也可以加價30元將炸薯條升級為此「千層馬鈴薯」。

這些年，「刈包漢堡」在美國走紅，石益鳴說，只要預訂足夠的數量，「Burger Lab」也可以應客人需求量身製作用刈包、荷葉餅甚至燒餅取代麵包作成的「中式或台式漢堡」。他強調，「Burger Lab」既然是「漢堡實驗室」，就會勇於嘗新、做出各式漢堡以饗食客。

(工商)

〈Burger Lab〉的〈沙拉杯〉內有蘿美心、紫萵苣、水菜、脆藻與綠豆芽和苜蓿芽，並搭配季節水果，消費者可以自選醬汁。(圖／姚舜攝)

用整顆馬鈴薯先烤再炸，然後再以刀功畫出薄皮的〈千層馬鈴薯〉，表皮酥香脆、內裡口感綿沙，是〈Burger Lab〉的「祕密武器」，只點加10元並可淋上起士肉醬。(圖／姚舜攝)

只要加價，「千層馬鈴薯」就可淋上美味的牛肉起士醬汁，使風味再升級。(圖／姚舜攝)

除了泰式梅醬、孜然醬和番茄醬，〈Burger Lab〉還為炸薯條準備了8個國家的鹽讓客人自選調味。(圖／姚舜攝)

「Lab」就是實驗室，團體客人如果預訂，〈Burger Lab〉可量身製作用刈包或荷葉餅作的「台灣漢堡」。(圖／姚舜攝)