陳副總統阿西西獻彌撒 祈世界兩岸和平
副總統陳建仁今天於義大利造訪天主教聖人聖方濟各的誕生地阿西西城，此地素有「和平之城」之稱，陳副總統特地在這裡奉獻一台彌撒，為世界和平及兩岸和平祈禱。
陳副總統此行訪問梵蒂岡和義大利，主要是以總統蔡英文的特使身分出席仁愛傳教修女會（Missionariesof Charity）創立人德雷莎修女（Mother Teresa）的封聖典禮。
在訪問行程最後一天，陳副總統率團前往羅馬北方170公里遠的「和平之城」阿西西（Assisi）。
陳副總統為天主教徒，教名方濟各，與現任教宗方濟各（Pope Francis）一樣，都取自義大利聖人方濟各（San Francesco），他生於12世紀的阿西西，由於親近自然、能通鳥語，梵蒂岡封他為生態相關領域人士的主保聖人。
這是陳副總統第2次造訪阿西西，在聖方濟各修道院院長甘貝堤（Mauro Gambetti）接待下參觀，於聖方濟各墓穴前跪禱，並在收藏聖方濟各於8個世紀前所穿會服的小堂中，為世界和平和兩岸和平奉獻一台彌撒，由在梵蒂岡服務的台灣神父邱琮傑主持。
陳副總統夫人羅鳳蘋在彌撒中頌念禱詞，為世界及兩岸和平、教宗等神職人員、生態環境及台灣的國泰民安祈禱。
陳副總統伉儷特地於修道院書店選購一支縱長105公分的聖達勉堂苦像（San Damiano Cross），將送給建堂60年的高雄六龜天主堂。這支彩繪十字架原掛在阿西西的聖達勉教堂，聖方濟各就是在它之前感知到耶穌召喚。
訪團一行隨後參觀天使之后教堂，結束此行所有行程，明天清晨搭機返台，預定台灣時間8日清晨抵達，將發表談話。1050907
(中央社)
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