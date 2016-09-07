9月7日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

大巨蛋大限 倒數計時》遠雄祭出兩手策略 喊話協商、訴訟備戰

今天傍晚5時30分是台北市政府要求遠雄集團，繳交大巨蛋具體改善計畫的最後期限，遠雄昨祭出兩手策略，一方面發出7點聲明，向社會大眾及台北市政府溫情喊話，希望能繼續完成大巨蛋工程，趕上明年8月世大運，另方面內部已沙盤推演最壞狀況的解約後續行動，將以多軌方式進行訴訟求償，包括以BOT契約提出協商、協調和仲裁程序，以民事訴訟要求北市府賠償，爭取復工則採取行政法院訴訟。

基本工資明審議 資方不來照開 勞動部：可能調漲3％至20608元

基本工資審議委員會明登場，由上次7月底會議資方缺席時，勞動部說出重話「下次會議達法定人數就實質討論，資方不出席也一樣」，加上勞動部長郭芳煜上任後承諾將基本時薪從120元調到126元，預料時薪調定了；至於基本月薪，勞動部表示，「希望符合外界期待」，暗示不排除調漲，可望由現行20008元調至20248元～20608元。

變天後急轉彎 原博館重選址 原民會變卦挨批

原定落腳於新北市三鶯新生地的原住民族博物館，在新政府上任後急喊卡！原民會選址委員昨再到三鶯新生地會勘，新北市府祕書長許育寧到場強調，當初原民會評估此地點最好，如今臨時變卦，原民會應公開決策變化過程，給市民一個交代。

蘋果日報

宋楚瑜任APEC特使

新政府上台後，兩岸陷入冰點，亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議11月20日在祕魯首都利馬登場，據了解，總統蔡英文已決定邀親民黨主席宋楚瑜擔任特使，出席領袖會議，由於中國國家主席習近平也會出席，這將是蔡上任後兩岸高層首度互動備受關注。總統府昨表示，目前正在規劃階段，一旦人選確定會說明。朝野立委對宋是否能替兩岸關係解開僵局，都表示存疑。

當街抵槍押人塞車廂 囂張黑幫驚全民

太囂張！南投、雲林兩黑幫疑因爭風吃醋，前天清晨先在雲林一家ＫＴＶ互毆，雲林幫不爽被打，撂人分乘七輛車追殺到南投縣竹山鎮對方據點，光天化日下當街持槍押人、砸車、打人，尋仇過程約兩分鐘全被附近監視器清楚拍下，並被po上臉書社團「爆料公社」、「黑色豪門企業」，網友譁然。警方昨火速逮捕一名涉案人並傳喚其他人到案。因事發地點距一所國小僅五十公尺，居民和家長人心惶惶，直呼：「社會有夠亂！」

殺賊護孕妻 夫判2月定讞「不服氣」

北市男子何柏翰前年為保護孕妻，扣頸壓制趁夜闖空門的竊賊張俊卿，造成對方窒息不治，一審依過失致死罪判何男三月徒刑、緩刑兩年。何男上訴堅稱正當防衛，但台灣高等法院認定，何男見竊賊臉色發黑、全身癱軟還不鬆手已屬防衛過當，昨仍判他有罪，但酌減刑度改判刑二月、得易科罰金六萬元，且緩刑兩年定讞。

聯合報

觀光「慘」業 政院提紓困解方

陸客人數跳崖式銳減，但還不到谷底，預估年底前陸客大減至少六十五萬人，觀光產業成「慘」業。行政院昨天舉行跨部會會議提因應對策：鼓勵國人擴大國旅市場旅遊、鼓勵公務員利用國旅卡振興國旅市場；並優先針對衝擊的產業包括遊覽車、旅行業者以及中小型觀光產業提供補助、稅負減免優惠或紓困融資協助。

運台黃金花光？ 新店金庫還有108萬兩

民進黨政府大打黨產，國民黨主席洪秀柱反批「運台黃金與故宮國寶是否也算」，再度引發外界對大陸淪陷前夕，當年運台黃金的關注。外界常指黃金在一九五○年九月就已花光，但當初負責運送黃金的聯勤總部財務署長吳嵩慶，其子吳興鏞比對父親與蔣中正日記，以及兩岸的解密官方檔案後，強調「黃金用光」絕非事實。目前央行在新店文園金庫的藏金，其中還有一百零八萬兩是當初帶來。

馬雲遊說1年 eWTP納G20公報

二次大戰後，全球貿易的遊戲規則基本由以美國為主的西方國家主導，全球第二大經濟體的中國大陸則希望在電子商務時代掌握更多發言權。G20杭州峰會周一落幕，根據新華社公布的中文版峰會公報，其中第卅條提到，「歡迎廿國集團工商峰會對加強數字（據）貿易和其他工作的興趣，注意到其關於構建全球電子商務平台（eWTP）的倡議」。

自由時報

樂陞自救會質疑 許金龍會回來？

樂陞昨股價再度跳空跌停，苦吞第五根跌停板，股價只剩四十六．二元，高達上萬張委賣張數賣不掉，從此波高點每股一一五元推算，短短一個多月跌幅達六成，市值蒸發百億元。樂陞收購自救會臉書粉絲團成立六天已湧入四千多名會員，各種質疑、揣測、傳聞全都貼在這裡；自救會總召集人陳德輝昨也呼籲，樂陞董事長許金龍請盡速回台，直接面對投資人；但他竟回問記者，你覺得許金龍會回來嗎？

國民黨一年人事費14億 民進黨7.6倍

行政院不當黨產處理委員會前天決議，被推定為不當黨產的財產，不得支付黨工薪資與退休金，但國民黨仍堅稱支付黨工薪資及退休金為正當法定義務。根據內政部公布的報告，國民黨去年一年的人事費支出就高達十四億餘元，遠遠高於其他政黨。民進黨立委質疑，拿不當黨產負擔國民黨的浮濫人事費，這樣合理嗎？

金蘭家族內鬥 前董座吞近億被訴

有80年歷史的知名金蘭醬油公司，第四代爆發經營權糾紛，堂弟鍾淳元取得董座後清查資產，控告前董事長、堂哥鍾淳仁涉嫌私抽土地佣金、收受回扣，估計不法所得近億元，桃園地檢署昨依背信、業務侵占罪，起訴鍾淳仁等9人。

(中時電子報)