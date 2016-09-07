陳妍希5月孕肚曝光 老公陳曉摟腰保護行李全扛
陳妍希日前雙喜臨門，7月挺孕肚與陳曉完成世紀婚禮，現專心待產的她，近日被目擊和老公出現在廣州機場，兩人全程黏TT，陳曉為了孕妻還一個人扛行李，愛護之情溢於言表。
懷孕將滿5個月的陳妍希，穿著黑色連身洋裝現身機場，和陳曉都是黑衣黑帽的夫妻裝打扮，兩人一路上都黏TT，不是手牽著手十指緊扣，就是被攬腰護著，她還反手握老公手臂，模樣相當恩愛，而陳曉還貼心不讓孕妻累到，大包小包行李自己一人扛，甜蜜爆表羨煞不少人。
而網友也發現陳妍希肚子又更大了一些，身材較為圓潤，粉絲也透露他們現身廣州的原因，「曉哥做活動，把老婆帶上了」，新婚燕爾的模樣，讓大家都直呼「太甜蜜啦」。
(中時電子報)
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