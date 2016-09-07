杜特蒂警告菲IS組織：我會活吃你
菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)在公開場合表示，為了報復上周在他家鄉達沃市(Davao City)放置炸彈、與中東地區恐怖組織伊斯蘭國(Islamic State, IS)有關的菲律賓組織，他願意在眾目睽睽之下活生生地吃下主使這起案件的成員。
今日俄羅斯(RT News)引述法新社(AFP)報導，杜特蒂周一晚上在寮國參加區域峰會時，對著底下包括孩童的觀眾說，發動這起爆炸案的組織「必定要付出代價。時機來臨時，我會在眾人前把你吃掉。」杜特蒂在發表這番言論時，絲毫沒有一絲遲疑，他說：「我真的會剖開你的身體，給我醋和鹽，我就可以你吃下肚，我不是開玩笑的。」他還補上一句：「這些人已經沒有救了。」
上週菲律賓極端組織阿布沙耶夫(Abu Sayyaf)在達沃市引爆炸藥、造成14人死亡以及 68人受傷。根據地在菲律賓偏僻的南方島嶼上的阿布沙耶夫，2014年透過發佈的影片向IS宣誓效忠。該組織因為它曾經綁架外國人士索取贖金，已經被美國列為恐怖組織。今年它的成員砍下了兩名加拿大人的頭顱，八月阿布沙耶夫也被指控在菲律賓殺死15名士兵。
杜特蒂以強硬的作風和口無遮攔聞名，他最近因辱罵美國總統歐巴馬(Barack Obama)是「狗娘養的」，導致歐巴馬臨時取消原本預計在9月6日舉辦的會面。杜特蒂事後表示懊悔，表示他不是針對歐巴馬個人。
現在71歲的杜特蒂在競選期間就承諾要掃蕩菲律賓國內的販毒組織，他當選後發動的掃毒行動雖然獲得許多民眾支持，但是人權組織抨擊這起行動，表示自六月起約1,011名嫌犯因此死亡，還有另外1,391人在調查過程中喪命。
(中時電子報)
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