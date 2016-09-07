植物人甦醒？幹細胞技術有望突破醫療困境

台灣國際健康新知推廣協會於日前舉辦幹細胞醫學座談會，特別邀請俄羅斯聯邦醫學中心博士院長安德烈柏魯哈維斯基(Andrey Bryukhovetskiy)、西北梅奇尼科夫醫學大學的細胞技術科學研究室負責人德米特里伊沃爾金博士(Dmitry Ivolgin)，兩位俄羅斯幹細胞權威來台，與台灣國際健康新知推廣協會理事長黃鼎殷醫師，醫學界人士及民眾進行一場深入的學術交流，當天除了發表領先世界11年的幹細胞抗病技術之外，也分享幹細胞最新治療發展與臨床研究結果。

黃鼎殷醫師表示，當嬰兒出生時，身體幹細胞含量十分充足，可以想像成身體中蘊藏許多修復軍團，擁有強大的癒合能力。但隨著年紀增長，經歷過各種外傷、疾病，修補工程會耗掉許多原有幹細胞的數量，導致數量遞減。如今，透過幹細胞治療，許多看似不可逆的疾病與老化問題，將獲得改善和治療的機會，為生命絕境帶來一線曙光。

順序由左至右為，安德烈博士、德米特里博士在分享幹細胞的案例。來源：麗禧公司提供

幹細胞技術屢創奇蹟

黃鼎殷醫師分享，曾有位病患被診斷為橋腦中風，出血範圍達8公分，就醫時醫生已想放棄，之後病患選擇赴俄羅斯進行幹細胞療法，在第一次施打完幹細胞後，患者逐漸甦醒，更令人振奮的是患者可以發出單音、手指頭會動、會哭、會笑、生氣等，這些進步都令家屬十分欣慰。然而這對俄羅斯眾多的甦醒案例而言，並非特例，但對病患的家屬而言卻是個奇蹟。

目前仍有民眾對幹細胞療法的安全性存疑，國內自然醫學先驅黃鼎殷醫師表示，在自然醫學理念中，自然和安全的治療方式是首要考量，此外，俄羅斯幹細胞療法相對審慎和嚴謹，治療團隊會根據病患的狀況，開會討論、研擬治療計畫，並事前向家屬分析目前治癒成功的案例、成功率、療程……，確保患者和家屬完全清楚資訊和程序。

順序由左至右為，安德烈博士、黃鼎殷醫師、德米特里博士合照。來源：麗禧公司提供

俄羅斯幹細胞技術 領先全球

黃鼎殷醫師表示，俄羅斯幹細胞發展領先全球，不僅企業的投入，政府更是大力支持，俄羅斯學者的幹細胞研究，擁有15年豐富的臨床經驗，至今也成功治癒了40幾項的嚴重疾病，累積7千多個案例，不但有望解決現今醫學上的四大困境，包括慢性病重症、遺傳性疾病、自體免疫疾病和癌症，種種亮眼的研究成績，也吸引各國的醫師和科學家前往俄羅斯取經，盼助更多病患重拾笑容與自信。（廣編稿）

(中時電子報)