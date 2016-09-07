統領百貨初秋購物節 8日起跑

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統領百貨定8日至22日舉辦初秋購物節，除流行秋、冬新款全面上市，一口氣喊出秋冬服飾8折起，寢飾及女鞋春夏款全面出清。

統領百貨表示，除餐飲、珠寶及部分專櫃，全館當天消費滿6,000元、1.5萬元各送限量贈品；聯名卡友8日至11日，單筆刷滿1,500元也送限量贈品。

統領指出，初秋購物節至臉書按讚、加入統領粉絲好康並在活動頁面留言@三個好友「秋季購物就是要到統領」分享，就有機會抽中300元現金抵用券，將在23日抽出5名幸運兒。

秋裝才上市，百貨業就加碼促銷，遠東百貨桃園店即日起至21日攜手遠東商銀，當天分期刷滿5,000元送250元十足抵用券。

遠東百貨桃園店說，憑遠東快樂信用卡單筆刷滿5,000元，再加送100元十足抵用券1張；也同步推出HAPP GO點數換現金，凡扣100點贈50元紅利券1張，扣200點贈100元紅利券1張。

(工商)