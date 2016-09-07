統領百貨初秋購物節 8日起跑
統領百貨定8日至22日舉辦初秋購物節，除流行秋、冬新款全面上市，一口氣喊出秋冬服飾8折起，寢飾及女鞋春夏款全面出清。
統領百貨表示，除餐飲、珠寶及部分專櫃，全館當天消費滿6,000元、1.5萬元各送限量贈品；聯名卡友8日至11日，單筆刷滿1,500元也送限量贈品。
統領指出，初秋購物節至臉書按讚、加入統領粉絲好康並在活動頁面留言@三個好友「秋季購物就是要到統領」分享，就有機會抽中300元現金抵用券，將在23日抽出5名幸運兒。
秋裝才上市，百貨業就加碼促銷，遠東百貨桃園店即日起至21日攜手遠東商銀，當天分期刷滿5,000元送250元十足抵用券。
遠東百貨桃園店說，憑遠東快樂信用卡單筆刷滿5,000元，再加送100元十足抵用券1張；也同步推出HAPP GO點數換現金，凡扣100點贈50元紅利券1張，扣200點贈100元紅利券1張。
(工商)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。