美ITT技術學院宣布關門 留下爛攤子

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因聯邦教育部門頒布，不符合要求且以營利為導向的學校，不得招收請領聯邦助學貸款的學生，美國ITT技術學院突然宣布，遍及全美38州超過130所的分校全部關門。

新學期即將展開，但是ITT技術學院（ITT Technical Institutes）突如其來的決定，影響大約3萬5000學生的受教權利，8000名教職員工因此丟了飯碗。

校方說，他們正計劃把學生轉介到其他學校繼續就讀，聯邦教育部門也鼓勵接收ITT學生的院校，在承認他們已修讀的學分方面能給予彈性。

因ITT在南加州有分校，記者詢問駐洛杉磯台北經濟文化辦事處教育組，是否有台灣學生在其中，教育組長梁琍玲說，初步查證沒有。

美國教育部8月25日宣布，只要經過稽查，發現學校不符合或達不到認可標準，將禁止新入學學生，使用聯邦助學基金向就讀學校辦理註冊。

此外，有關單位也將嚴格審查營利導向學校的財政，因近年來數以千計的控訴指向營利學校說，他們變造畢業生就業率對外招生，賺取學生的助學貸款。

ITT的定位類似台灣的技職院校，提供在校與網路授課的課程，總計有商學、護理、電子與網路等科目。根據「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，ITT去年營收達8億5000萬美元，其中5億8000萬美元來自學生的助學貸款。1050907

(中央社)