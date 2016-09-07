美國會開議 TPP年底闖關機會不大

美國國會經歷7週休會後、今天重新開議，許多國會議員仍將重心放在拚連任，在總統大選投票前僅有約4週的議事期間，外界預料，TPP幾乎不可能獲得國會批准。

「華盛頓郵報」形容，美國國會在經歷7週休會後「總算要開議了」，但並非每位國會議員都已回到華府，尤其是今年面臨改選、要尋求連任的議員，更都將重心放在自己的家鄉，而緊接下來能討論、通過法案或預算的開議期間，也僅約4週，約10月初又將休會，讓議員們返鄉拚選舉。

聯邦眾議院議長萊恩（Paul Ryan）今天表示，國會在接下來的議事期間，將優先推動讓有關茲卡病毒的防疫預算通過。他也保證，會及時通過政府的相關預算，不讓聯邦機構關門。

但國防預算現在面臨不小阻力。開議前夕，關注華府政情的新聞媒體Politico取得來自五角大廈的內部文件顯示，國防部打算要發動抵制與攻擊共和黨人的國防預算計畫，且針對萊恩而來。

萊恩在書面聲明中批評，這是美國總統歐巴馬政府又一次「把政治擺第一」、「連五角大廈都一樣」；他還提到，歐巴馬團隊打算將總統的否決權當作爭取預算的武器，「實在可恥」，這是對多年來兩黨一致合作支持國防預算的一大威脅。

但比起國防預算更無望的，就是歐巴馬念茲在茲的「跨太平洋夥伴協定」（TPP）了，萊恩根本沒提到TPP，即使傳統上共和黨人一向支持自由貿易協定，但共和黨總統候選人川普已表達反對TPP的立場，分析認為，共和黨主導的參、眾兩院在總統大選期間，幾乎不可能批准TPP這個票房毒藥。

早在休會期間，聯邦參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）就已表明，國會今年不會討論TPP。

不過，歐巴馬在亞洲行期間仍強調，他會在剩下的任期內全力推動TPP。

美國國會聯邦眾議院選舉每2年舉行一次；聯邦參議員的任期則為6年，每2年改選1/3席次。1050907

(中央社)