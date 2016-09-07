Fitbit稱霸穿戴裝置 蘋果手錶銷售銳減

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IDC發布第2季穿戴裝置市場報告，Fitbit依然稱霸，並擴大市場的領先地位，反觀蘋果手錶（Apple Watch）銷售則銳減。

市場研究暨分析機構－國際數據資訊（IDC）表示，全球穿戴裝置市場較上年同季成長26.1%，達到2250萬支。

IDC說，日前才推出Charge 2和Flex 2兩款全新健身手環的Fitbit，奪下25.4%市占，銷售成長率將近29%。

報告指出，中國大陸科技業者小米則排名第2，市占率14%，銷售成長率為2.5%。

IDC說，蘋果智慧手錶銷售較上年同季則銳減56.7%。蘋果去年才推出智慧手錶。

根據IDC估計，蘋果僅囊括整體穿載裝置市場7%市占，出貨規模160萬支。蘋果並未披露智慧手錶正式銷售數據。

總部位在加州的蘋果明天將舉辦新品發表會，屆時可能推出新版蘋果手錶，以及新款iPhone。

IDC分析師亞馬斯（Ramon Llamas）說：「智慧穿戴裝置仍致力在市場上尋找一席之地，外界對智慧穿戴裝置，特別是智慧手錶的功能仍充滿好奇，但他們迄今尚未成為用戶必買商品。」1050907

(中央社)