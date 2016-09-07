美網混雙 詹詠然逆轉勝晉級4強
美國網球公開賽，詹詠然和塞爾維亞的辛蒙尼奇今天在混雙8強打出逆轉勝，擊敗第2種子，晉級4強後詹詠然說，「在第3盤的最後拿下比賽的那一刻，我們兩個都很興奮！」
詹詠然和塞爾維亞選手辛蒙尼奇（ Nenad Zimonjic）以1比6、6比3、13比11，驚險擊敗哈薩克女將席薇多娃（Yaroslava Shvedova）和巴西的索亞瑞斯（Bruno Soares）。
「今天現場風很大，天氣因素給比賽帶來很多不同的可能性。」詹詠然說，第1盤他們沒有掌握得很好，但在第2盤慢慢地掌握到節奏，很謝謝搭檔一直激勵她，讓她很放心、大膽的做想做的。
詹詠然表示，他們從第1盤狀況不好，調整到最後變得主動，對搭檔搭配之間來說，這個過程是最棒的地方，下一場繼續努力，謝謝現場加油和緊盯比數的朋友。1050907
(中央社)
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