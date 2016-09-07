日本帝國飯店總料理長9／29訪台，百年傳奇料理西華上桌

本帝國飯店集團總料理長田中健一郎((Kenichiro Tanaka)，將於9月29日至10月10日率廚藝團隊客座台北西華飯店。(圖／西華飯店)

口感非常非常軟嫩的「夏里亞賓牛排」，是80年前帝國飯店為俄羅斯著名聲樂家量身特製。(圖／西華飯店)

有126年歷史的帝國飯店是日本人心目中的「頂級飯店之最」。(圖／西華飯店)

性感女神瑪麗蓮夢露在1954年於帝國飯店留下了「我只穿CHANEL No.5入眠」的經典名句。(圖／西華飯店)

有126年歷史的日本帝國飯店集團總料理長田中健一郎((Kenichiro Tanaka)，將於9月29日至10月10日率廚藝團隊客座台北西華飯店，在西華飯店〈TOSCANA〉義大利餐廳獻上「帝國傳奇套餐」(每人2600元)與「大師獻藝套餐」(每人3800元)。9月30日至10月10日午間提供「帝國午間套餐」(每人1,680元至1,800元)。

9月30日至10月31日帝國飯店廚團並將演繹具代表性之「帝國經典下午茶」(每人800)，而自9月29日至10月10日於西華飯店亨利酒吧獻上「帝國飯店系列調酒」，由帝國飯店「Old Imperial Bar」調酒師竹內雅治(Masaharu Takeuchi)獻上帝國飯店與西華飯店獨家合作之三款限定調酒。

西華飯店並特邀曾獲義大利聲樂大賽(Concorso di Lirica Italiano)「米蘭大賞」(冠軍)之日本知名女高音鈴木慶江(Norie Suzuki)於10月1日在飯店舉辦之「帝國饗宴」晚會中獻唱，醉人聲樂中品嚐帝國佳餚，全面覺醒五感味蕾。

日本帝國飯店(Imperial Hotel)為日本人心中此生必住之「御三家」(意即最傑出、最頂級之三強)飯店之首。1890年該飯店受皇族欽點開業，作為日本迎賓館，同時亦是全日本第一座全西式奢華飯店。

100多年來，東京帝國飯店歷經「美國最偉大建築師」萊特(Frank Lloyd Wright)設計第二代別館，亦見證日本戰後復甦之榮光，並曾接待英國女王伊莉莎白二世、「永遠的女神」瑪麗蓮夢露、喜劇泰斗卓別林，及舉辦明仁天皇獨女清子公主之婚宴，進出者盡是皇室貴族、達官顯要及商業巨擘，在一場場名流舞會、演奏會、觥籌交錯間流露眩目風華。

今日之東京帝國飯店由兩代主樓組成，皆為不同時期日本西式建築之風格縮影，鳥瞰日本皇居、銀座、日比谷公園等雍容市景，並以傲人歷史優雅佇立，另有甫屆20週年之大阪帝國飯店，及座落僻靜山林之上高地帝國飯店，延續著令人心神嚮往之迷人風華。

1936年，「上帝之聲」-俄羅斯聲樂家夏里亞賓(Fyodor Ivanovich Chaliapin)下榻帝國飯店，據說他迴腸盪氣的歌聲，動力都來自吃下肚的牛排，當時卻苦於牙痛、無法咀嚼硬物。帝國主廚因此特以洋蔥醃製牛肉，製作極軟嫩牛排，表面再覆上滿滿炒洋蔥末，以馥郁香氣成就了絕無分號之「夏里亞賓牛排」，不僅傳為佳話，更成為帝國飯店經典菜色。

1954年「永遠的性感女神」瑪麗蓮夢露 )偕新婚夫婿下榻於此、留下了「我只穿CHANEL No.5入眠」的傳誦數代的性感宣言。

1975年5月，英國女王伊莉莎白二世與夫婿菲力浦親王訪日，於帝國飯店宴會廳享用午宴。時任帝國行政主廚的村上信夫(Nobuo Murakami)主廚得知女王嗜食來自英國多佛海峽的鮮蝦及比目魚，而特製此道料理，獲得女王激賞、直呼日本海鮮不輸家鄉味，特准賜名「Reine Elizabeth」(伊莉莎白女王)。帝國飯店最為人知曉的名菜自此而生，成了流傳數十年的人氣料理。

超過百年的歷史，成就了帝國飯店太多的傳奇經典，此次帝國飯店集團總料理長田中健一郎客座西華飯店，就會演繹當年為夏里亞賓和英國女王伊莉莎白二世量身客製的菜餚，客人除可嘗到佳餚美饌，更耐人尋味的是那些名人故事。

(工商)