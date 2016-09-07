柯震東被酸變臭老 無奈揭「爛臉」真相

柯震東拍到特寫近照滿臉皺紋。(圖／翻攝自柯震東臉書、陸網)

柯震東揭密「爛臉」的背後原因。(圖／翻攝自柯震東臉書)

藝人柯震東近日靠著電影《再見瓦城》復出，新片在威尼斯影展首映大獲好評，不過他卻被拍到特寫近照滿臉皺紋，憔悴模樣令人震驚，他6日在臉書回應此事，揭密「爛臉」的背後原因，讓粉絲都直呼：「好心疼」。

柯震東6日大方曬出素顏照，回應威尼斯影展的垮臉照，只見他兩頰紅腫、毛孔和粉刺都清楚可見，比老臉照還要驚人，他也解釋其中原因：「嗯...我大過敏到臉又腫又爛...但為了大家努力的電影終於上了國際影展，我就會面對所有的問題，這就是原因，聲音太多，我無法阻止，所以就學著靜靜的奮鬥靜靜的承擔」。

粉絲見狀也心疼回應：「身體健康比一切都重要」、「無論你變成怎樣，我們都會支持你」，要他別太在意外界眼光，好好照顧身體就好。

(中時電子報)