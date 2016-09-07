民調：法總統歐蘭德如競選連任 恐慘敗

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今天新出爐的民意調查顯示，法國總統歐蘭德（Francois Hollande）如明年競選連任，恐將面臨慘敗命運。

法新社報導，「費加洛報」（Le Figaro）和LCI電視頻道委託所做民調指出，已是法國最不受民眾喜愛總統的歐蘭德恐將在大選首輪就出局。

民調機構「TNS-梭福瑞」（TNS-Sofres-OnePoint）調查指出，依據不同參選人9種可能組合，這位社會主義派領袖得票率將落在11%至15%之間。

數據顯示，法國總統大選在兩輪決選制中，將呈現保守派共和黨（Republicans）和極右派「民族陣線」（National Front）對決局面，前次出現這種情形是在2002年。

這項民調是在本月2至5日間、針對1006位選民所進行的。1050907

(中央社)