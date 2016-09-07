鄭明典：西南風強 中南部有些較大雨勢

我要評比

中央氣象局氣象預報中心主任鄭明典上午在社群網站臉書貼文表示，今天西南風仍強盛，但垂直分布比昨天稍穩定一些，預期午後對流加強作用下，中南部還是會有些較大雨勢。

最近大雨讓中、南部傳出淹水災情，仍要提高警覺。

據氣象局預報，今天台灣西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有短暫陣雨或雷雨。1050907

(中央社)