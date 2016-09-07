原民語言能力認證 報名起跑

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原住民族委員會表示，105年度原住民語言能力測驗報名開始，只要就讀國民小學（含）以下考生於考試當日完成所有認證科目，就可獲精美實用獎勵品1份。

原民會為推動族語向下扎根及提倡族語學習風氣，辦理105年度「原住民族語言能力認證測驗」，並將於12月10日測驗。

原民會提醒，報名時間到30日止，國民中、小學、高中（職）、五專及二專等學校在學學生，由學校協助辦理團體報名，並透過「網路報名」方式報名；個別報名學生或民眾則可透過「網路報名」或「通訊報名」方式報名。

原民會表示，測驗級別分為初級、中級、高級及優級，報名資格不限國籍、族別、年齡、學歷，都可報考測驗。1050907

(中央社)