狄培理變狄百瑞 故事是這樣發生的

國際漢學權威狄百瑞（William Theodore de Bary），日前透過唐獎基金會，正式將其中文名改正為「狄培理」。中央社訪問到狄培理的學術好友、清大榮休講座教授李弘祺，說明當初翻成「狄百瑞」的始末。

現年97歲的狄培理，在華文圈以「狄百瑞」之名為人熟悉，他一生出版30多本專書，參與編撰的教材，至今仍是歐美大專生認識儒家文化所必讀。

狄培理今年6月獲得第二屆唐獎「漢學獎」殊榮，在與唐獎基金會聯繫時，特別表達希望藉此機會，向華人社會「正名」。原來「培理」二字，是他年輕時造訪燕京大學（今北京大學前身）時，由國學大師錢穆所取，具有深刻的意涵。 清大榮休講座教授李弘祺，是「正名」事件的關鍵推手。他接受中央社採訪時解釋，1982年時，他還是年輕教員，因和狄培理有過幾次信件來往，香港新亞書院邀請狄培理擔任「錢穆講座」，院長金耀基便請教他如何翻譯de Bary的中文名字。

李弘祺表示，他當時不知道狄培理有沒有專用的中文名，於是採用一位台大學者的翻譯，此人專門研究儒學，就這樣把名字定下來了，並沒有特別去確認。

後來香港中文大學出版狄培理的演講集「中國的自由傳統」，由李弘祺掛名翻譯，就是使用「狄百瑞」這個名字。這本書在學界非常有名，卻也因此加強了「狄百瑞」的流傳。

直到1991年，李弘祺從香港應聘到美國紐約市立大學任教，離哥倫比亞大學很近，狄培理邀請他參加研討課，才從本人口中得知，狄百瑞其實應是「狄培理」，且是出自錢穆的手筆。

李弘祺表示，「狄百瑞」之名當然也很好，富有長壽百命的意思，但「狄培理」意義更為深遠。狄培理當初到北京時，已對明末思想家黃宗羲有高度興趣，錢穆用de Bary譯音取名，選擇宋明理學中的重要觀念「理」和「培」，正是對狄培理的鼓勵和嘉勉。

李弘祺提到，狄培理有一個好朋友默頓（Thomas Merton），兩人一同在哥倫比亞大學求學時，便立志追求一個安身立命的歸宿。結果默頓成為非常著名的天主教思想家，狄培理則在宋明理學找到寄託。

狄培理其實是一個虔誠的天主教徒，到全世界各地演講，都會找地方做彌撒。但這並不妨礙他對儒家的瞭解和體會，狄培理則堅信中西文化價值，基本上是相同一致的，也就是宋儒朱熹所說的「理一分殊」。

李弘祺回憶，狄培理曾跟他談起中國「孝」的觀念，西方也是一樣的，「舊約」中「十誡」的第四誡，便是要人們孝順父母。

李弘祺說，狄培理很能體會錢穆的用心，一生的研究和著作，「的確成功地把錢先生的嘉許展現出來。」

在李弘祺眼中，狄培理的知識生活甚至還高過錢穆，因為錢穆做學問時仍念念不忘要維護中國「學統」的獨立特色，狄培理則能以「自由」和「人權」貫穿中西思想，凸顯孔子所說的「從心所欲不逾矩」的自由精神，以及黃宗羲「有治法而後有治人」的法治觀念。

李弘祺知道翻譯上的錯失後，寫文章時都會使用「狄培理」，並多次跟人私下談起這個名字，卻一直沒有在正式場合來訂正。這次唐獎的機會非常難得，心想一定要說明清楚，才聯絡狄培理的代表、哥倫比亞大學教授鄭義靜，以及中央大學教授楊自平等人，一同和唐獎基金會說分明。1050907

(中央社)