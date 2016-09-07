主播控董座性騷擾 福斯付重金換和解
福斯新聞網女主播、前美國小姐卡爾森，控告前董事長兼執行長艾爾斯涉性騷擾，21世紀福斯公司今公開向她致歉，據報導也支付了2000萬美元（約合新台幣6億餘元）求和。
卡爾森（Gretchen Carlson）聲稱她拒絕與艾爾斯（Roger Ailes）上床而被炒魷魚，憤而提告性騷擾。卡爾森在福斯新聞（Fox News）的資歷約10年。
福斯新聞母公司21世紀福斯公司（21st Century Fox Inc.）今天發表聲明，向卡爾森鄭重致歉。於此同時，曾聲援艾爾斯的另位主播蘇絲特倫（Greta Van Susteren）則捲舖蓋走人。
「洛杉磯時報」（LA Times）引述熟知內情的消息人士透露，蘇絲特倫因財務狀況而離開了她服務14年的福斯新聞網，並由政治分析員修姆（Brit Hume）接手她原先負責的晚間黃金時段。
報導說，21世紀福斯公司發表誠摯歉意的聲明，不具名了解內情的人士透露，和解金高達2000萬美元。福斯公司稱讚她過去在工作崗位展現的新聞與專業高標準，同時也開發了一群忠實觀眾，誠摯表達遺憾並致歉。
卡爾森則發表聲明說，「樂見我開除我的公司後，21世紀福斯採取了關鍵行動」，日後要更致力於賦予女性在職場的權力。
自從卡爾森7月初向法院提告艾爾斯涉性騷擾後，有關福斯新聞網性騷擾女性的傳聞陸續浮現，卡爾森的律師說，接觸至少20人曾被艾爾斯失當行為所困擾。
雖然艾爾斯矢口否認所有指控，7月21日還是辭職走人，至於福斯付給他的遣散費則高達4000萬美元。1050907
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。