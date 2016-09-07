主播控董座性騷擾 福斯付重金換和解

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福斯新聞網女主播、前美國小姐卡爾森，控告前董事長兼執行長艾爾斯涉性騷擾，21世紀福斯公司今公開向她致歉，據報導也支付了2000萬美元（約合新台幣6億餘元）求和。

卡爾森（Gretchen Carlson）聲稱她拒絕與艾爾斯（Roger Ailes）上床而被炒魷魚，憤而提告性騷擾。卡爾森在福斯新聞（Fox News）的資歷約10年。

福斯新聞母公司21世紀福斯公司（21st Century Fox Inc.）今天發表聲明，向卡爾森鄭重致歉。於此同時，曾聲援艾爾斯的另位主播蘇絲特倫（Greta Van Susteren）則捲舖蓋走人。

「洛杉磯時報」（LA Times）引述熟知內情的消息人士透露，蘇絲特倫因財務狀況而離開了她服務14年的福斯新聞網，並由政治分析員修姆（Brit Hume）接手她原先負責的晚間黃金時段。

報導說，21世紀福斯公司發表誠摯歉意的聲明，不具名了解內情的人士透露，和解金高達2000萬美元。福斯公司稱讚她過去在工作崗位展現的新聞與專業高標準，同時也開發了一群忠實觀眾，誠摯表達遺憾並致歉。

卡爾森則發表聲明說，「樂見我開除我的公司後，21世紀福斯採取了關鍵行動」，日後要更致力於賦予女性在職場的權力。

自從卡爾森7月初向法院提告艾爾斯涉性騷擾後，有關福斯新聞網性騷擾女性的傳聞陸續浮現，卡爾森的律師說，接觸至少20人曾被艾爾斯失當行為所困擾。

雖然艾爾斯矢口否認所有指控，7月21日還是辭職走人，至於福斯付給他的遣散費則高達4000萬美元。1050907

(中央社)