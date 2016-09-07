訂購身障團體中秋禮盒 送咖啡
中秋節快到了，屏東縣7個身障團體聯合促銷中秋禮盒，縣內扶輪社及屏東縣政府已認購600多盒，希望拋磚引玉，活動也與咖啡店合作，訂購中秋禮盒送咖啡。
屏東縣中秋愛心伴手禮促銷活動的身障團體計有7個單位參加，有屏東縣啟智協進會(訂購專線:7888909)、屏東縣自閉症協進會(訂購專線:7351024)、屏東縣向陽啟能協會(訂購專線:7217361)、屏東基督教勝利之家(訂購專線:7381264)、屏東縣私立基督教伯大尼之家(訂購專線7367264)、屏東縣迦南身心障礙養護院(訂購專線:7705788)、藍色海遇琪拉烘焙坊(訂購專線：8891676)。
這7個身障單位製作的中秋愛心伴手禮，有各式綠豆椪、鳳梨酥、水果酥及手工香皂等應景禮盒。
今年中秋節伴手禮活動與屏東市區咖啡店及餐廳合作，至門市現場訂購1盒月餅即贈送咖啡1杯，合作門市為小資咖啡屏市博愛店、小資咖啡屏市民生店(洽詢專線:7660307)、Here 149 Coffee(洽詢專線：7347149)、綠八角餐廳(洽詢專線:7557566)、皇家馬德里餐廳(洽詢專線:7216788)、飛夢林咖啡(洽詢專線:7380518)。1050907
(中央社)
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