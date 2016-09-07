公園抓寶邊抽菸 苗縣加強取締

苗栗縣衛生局今天指出，近來手機遊戲「寶可夢」吸引許多民眾前往公園抓寶，卻有人忽視「禁菸」告示，恣意吞雲吐霧，將加強稽查取締，最高可罰緩新台幣1萬元。

苗栗縣衛生局表示，竹南運動公園和苗栗市三角公園都是「寶可夢」遊戲熱區，每到下班時段或休假期間，玩家不約而同前往抓寶，但因此引發「亂象」，除了地上垃圾增加、環境髒亂外，更有不少人無視「禁菸公告」，在公園內公然抽菸。

民眾檢舉指出，前往公園散步、運動，就是希望讓身、心更健康，但癮君子一邊抓寶、一邊吞雲吐霧，「二手菸」飄來陣陣「二手菸」味，實在很掃興，只好趕快帶著孩子離開。

衛生局近來屢接獲民眾檢舉，經派員到公園宣導，確實發現不少民眾抽菸情況，大多予以口頭勸導，未來將會同警方加強稽查取締，違反禁菸規定者最高罰緩新台幣1萬元。

苗栗縣衛生局長張蕊仙表示，縣內現有50處公園、綠地為公告「禁菸場所」，呼籲民眾不要為了「一解菸癮」，無視自己和他人的健康，觸犯法規更「傷了荷包」，民眾若有發現不守法的癮君子，可撥打菸害防制專線0800-531-531舉報。1050907

(中央社)