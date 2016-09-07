南投農產公司推烤肉組 吃得安心健康
南投縣農產運銷公司推出「中秋烤肉組」禮盒，豬肉、茭白筍、杏鮑菇在地出產，質優、味美、安全，「有肉有菜」兼顧健康。
搶攻中秋節烤肉商機，南投縣農產運銷股份有限公司推出「中秋烤肉組」禮盒，內有古早味香腸、黑胡椒醃肉、烤肉片、松阪豬肉、茭白筍、杏鮑菇，是南投在地飼養豬隻所製成的肉品，茭白筍及杏鮑菇則是埔里出產，地產地銷，吃烤肉配青菜，著重新鮮和養生。
烤肉片所用豬肉，豬隻宰殺前增加餵食胡蘿蔔，增加肉質甜度，而松阪豬肉則取豬肩胛肉，一頭豬只能取兩塊，如果民眾要在市場豬肉攤購買，通常要是熟客且請老闆預留，烤肉組禮盒加入松阪豬肉，便利消費者。
南投縣農產運銷公司總經理盧成霖說，公司經行政院農業委員會、南投縣政府輔導，民國97年取得「農產品產銷履歷驗證」，是全台第一間取得認證的肉品市場電宰場，每天進場拍賣的豬隻都要有免疫證明，並有駐場獸醫師為肉品安全把關，讓消費者吃得安心。
盧成霖說，除「中秋烤肉組」禮盒，還有暢銷的肉乾禮盒、膠原蛋白沐浴乳及天然膽汁洗髮精禮盒，今年再新推出「寶寶肉鬆」產品、「香草豬」產品，年節期間，豬肉乾、香腸、醃肉等多項產品都有優惠，歡迎民眾選購自用、送禮。1050907
(中央社)
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