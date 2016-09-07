樂陞小股東怎死的？公司政府5關卡系統失靈

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百尺竿頭收購樂陞破局，樂陞自救會群集金管會大樓前抗議。（資料照／洪錫龍攝）

上櫃遊戲公司樂陞爆發國內首宗「惡意不履行交割」的公開收購案，導致股價連5天跌停，眾多投資人慘賠。究竟這宗離譜收購案是怎麼發生的？中間至少有5大關卡失靈，讓人不懷疑「有鬼」都難。

日商百尺竿頭公開收購樂陞（3662），最後卻惡意違約不交割，壹週刊報導，至少有「樂陞未詳加徵信、違背收購慣例、獨董沒有作為、投審會草率審核、金管會不積極處理」等5大關卡的系統性失靈。樂陞案曝露的是，整個台灣金融體系都需要改革。

今年5月31日，樂陞大股東日商百尺竿頭數位娛樂有限公司，宣布將從公開市場以每股128元，相當於溢價22％的價格，合計48.6億元收購樂陞3.8萬張股票。

樂陞犯下的第一個錯誤是，未對百尺竿頭加以徵信。否則，對於一間資本額僅5千萬元的公司，要花近50億台幣進行收購，應該會有所戒心。

其次是按國際併購慣例，在簽訂意向書時，可要求收購方提財力證明或銀行擔保，甚至繳納一定比例的保證金等，但樂陞一項也沒要求，有違慣例。

接著，樂陞3名獨董陳文茜、李永萍、尹啟銘，雖按規定於6月7日召開審查委員會，卻也沒對此案提出異議，是否有善盡獨董管理之責？

投審會於7月22日正式核准該案，也沒把關。對於外界質疑，投審會表示他們只負責書面審查是否為中資、是否有國安疑慮，當中若涉及內線交易等，金管會會調查。

而金管會成為失靈的第5道關卡。立委趙天麟曾向金管會檢舉樂陞收購案疑雲重重，但金管會竟說台灣從沒發生過類似案例，還說若發生了就罰款。若有內線交易，就交檢調調查，等於消極不作為。

(中時電子報)