雲嘉首座IMAX影院 嘉義影城8日動土

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嘉義市「國民戲院」舊址，將由映集團打造雲嘉地區第一座IMAX影院「in89豪華嘉義影城」，將成為擁有雙大廳、2000席座位的影城。圖為影城電腦模擬示意圖。（映集團提供）中央社記者江俊亮傳真 105年9月7日

嘉義市「國民戲院」舊址，將由映集團打造雲嘉地區第一座IMAX影院「in89豪華嘉義影城」，將成為擁有雙大廳、2000席座位的影城。

映集團指出，動土儀式將於8日上午在嘉義市民族路與成仁街口舉行，將來完工之後，將引進IMAX全球頂級影像極致工藝電影放映系統，為雲嘉民眾打造一座世界級的視聽享受。

映集團表示，「in89豪華嘉義影城」將為雲嘉地區帶來5項第一：第一座IMAX影院、第一座MX4D影廳、第一座DOLBY ATMOS杜比全景聲影廳、第一座全雷射放映影城，以及第一座擁有雙大廳、2000席的影城。

映集團董事長蔡榮華表示，嘉義市成仁街早年戲院林立，是嘉義電影文化的發源地，影城所在位置是「國民戲院」舊址，有承先啟後的意義。

蔡榮華指出，未來IMAX影院除了播映商業娛樂影片之外，更將放映具有教育意義的IMAX科教影片，讓雲嘉南的莘莘學子，不再需要跑到台北天文館或台中科博館才能透過IMAX探索天地之謎。

映集團執行長蔡政宏表示，映集團重視在地文化與精神，「in89豪華嘉義影城」將結合在地食材，推廣飲食新文化，減少食物里程與碳足跡，餐飲食材取材於在地，以活絡在地經濟。

映集團指出，「in89豪華嘉義影城」與嘉義市文化公園、文化路商圈連成一氣，預計於2018年開幕，可望為雲嘉南地區的娛樂休閒文化注入活水。1050907

(中央社)