北市府：柯文哲未介入北市大校長甄選
媒體報導指北市府派人勸退台北市立大學校長戴遐齡續任校長，北市府發言人林鶴明表示，市長柯文哲對北市大校長有個人想法，但尊重甄選機制，並未介入。
台北市立大學於民國102年成立，是台北市立體育學院與台北市立教育大學合併而成的綜合性大學，戴遐齡為改制後第一任校長，任期至明年7月底。
媒體報導，戴遐齡與市府、議會關係不佳，北市教育局三度派員「柔性勸退」，要戴放棄連任。戴遐齡拒絕後，柯文哲選出7名評鑑委員，對戴展開評鑑，並將評鑑結果交給決定戴遐齡去留的80名校務會議代表。
對此，教育局澄清，市立大學校長任期屆滿時，依程序由業務科官員徵詢其續任意願，並非勸退。外傳曾去勸退的教育局主秘廖文靜說，她沒有勸退戴，只是以老朋友的身分與戴聊聊天，柯文哲也沒有授意她去勸退，聊天內容則屬於私人性質，她不便透露。
教育局說，現任校長若有意願續任，就依照「台北市政府辦理市立大學校長續任評鑑作業要點」，聘請專家學者組成評鑑小組，對續任校長進行評鑑。至於評鑑小組委員遴聘方式，是依續任評鑑要點規定，由教育局提報人選給市長圈選。
教育局指出，在合併前的二校院時期，校長的續任同樣會依規定辦理續任評鑑，評鑑委員的產生方式也相同。
教育局表示，依續任評鑑要點規定，評鑑結果報告會送交北市大校務會議代表，作為續任投票時參考，一切依規定辦理。
林鶴明說，柯文哲對北市大校長人選的確有其想法，認為目前北市大與市府連結不夠多，合作應可更密切，各方勸退或勸進的消息很多，但柯文哲尊重大學校長甄選機制，並未介入。1050907
(中央社)
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