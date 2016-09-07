膝痛不愛走變不能走 8旬婦復健收效
台南市1名80歲的婦人因走路時感到雙膝疼痛，變得不愛動，後來只能以輪椅代步；經醫師診察後發現是退化性關節炎合併老年症候群，復健治療3個多月後，慢慢恢復自行走路。
高雄榮民總醫院台南分院復健部主任王一舟表示，這名婦人因走路感到雙膝疼痛，尤其是在上、下樓梯，或久坐後要站起來時特別疼痛；後來因為變得不愛動，經常臥床休息，還常常跌倒，6個月後已無法自行走路，只能以輪椅代步。
王一舟表示，在家人陪伴下，婦人到高榮台南分院復健科求診，經復健治療3個多月，已恢復自行走路。
王一舟指出，台灣已迅速朝高齡社會邁進，退化性膝關節炎是老人最常見的疾病。越來越多民眾懂得協助家中長者尋求相關復健醫療服務，並透過專業人員的教導，在家執行簡易的居家復健運動，協助長輩降低或延緩老化所帶來的身體與生活功能退步。
他說，協助高齡者進行復健前，須評估病患是否有相關或潛在性疾病、家屬支持系統、並適當應用輔具，以免復健帶來二度傷害。
本身也是復健專科醫師的高榮台南分院院長王志龍說，老化是每個人必經過程，針對老年病患常見的骨關節退化而引起相關肌肉骨骼系統方面的疼痛，民眾仍應請教專科醫師；針對個案不同狀況，教導符合所需的復健技巧，並適時透過藥物及儀器治療，才能有最好的效果。1050907
(中央社)
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