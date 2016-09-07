全球首位臉部移植女性過世
2005年成為首位接受臉部移植手術的迪諾瓦(Isabelle Dinoire)，今年四月在久病後過世。醫生並未立即公布她過世的消息以及病因，以保護她家人的隱私。
根據英國《衛報》(The Guardian)報導，迪諾瓦因被狗咬而失去她的嘴唇和鼻子，她在2005年時接受長達15個小時的手術，將一名腦死病患部分的臉部器官和組織，移植到迪諾瓦的臉上。自從她的案例成功後，全球有超過30人也接受了類似的手術。
法國費加洛報(Le Figaro)報導，去年迪諾瓦的身體對移植器官產生排拒，她因此失去嘴唇部分知覺，她服用的抗排斥藥也使得她得了兩種癌症。
迪諾瓦在失去唇鼻前是一名裁縫師，當年她在繁忙疲累的一周後吞下許多安眠藥，試圖「忘記」她所有的煩惱，但醒來後想要抽根菸時，卻發現躺在她身邊的寵物狗Tanya身上有血，看到鏡子後她才發現她的唇鼻都不見了。她雖然並不因此恨Tanya，因為她覺得狗狗試著想要救她，但事件發生後數個月她都覺得牙齒和牙齦暴露、鼻子只是一個洞的自己活像個怪物和骷顱頭。
接受臉部移植手術後，她透過英國媒體報導發現捐贈者是自殺身亡的，她覺得冥冥之中和她似乎有關聯，她和捐贈者都有自殺的意念，迪諾瓦說發現這名捐贈者反而救了她一命，感到相當奇妙。雖然她深受鼓舞，但移植兩年後她覺得臉上有別人的嘴唇是一件非常詭異的事情，她形容下巴出現毛髮，是她以前的臉不曾有過的。
※自殺警語
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(中時電子報)
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