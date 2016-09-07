運台黃金今何在？新店金庫仍藏108萬兩

當年運台的黃金，傳央行在新店文園金庫仍有108萬兩。(示意圖/達志影像 shutterstock)

民進黨政府強行通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，任命顧立雄為不當黨產處理委員會主委，並揚言年底前要實現「黨產歸零」。國民黨主席洪秀柱反擊表示，如果依條例規定申報要追溯自民國34年起算，當年國民黨運來台灣的黃金與故宮國寶都應列為國民黨黨產，引發黨產屬性論戰及運台黃金迄今何在的討論。

1949年國共內戰末期，國軍大勢已去，蔣介石密令聯勤總部財務署長吳嵩慶負責轉運上海庫存黃金到台灣。據查當時運台黃金達400萬兩，在大陸各戰場花掉130萬兩；另在台灣，從1949年中到1951年初，政府開銷包括軍費、公務員薪餉、辦公費、發行新台幣等，約銷耗150萬兩。結餘約130萬兩黃金，如今安在？據《聯合報》報導，當時負責押運的吳嵩慶其子吳興鏞比對官方檔案，對外傳「黃金用光」一事指絕非事實。目前央行在新店文園金庫的藏金，其中還有108萬兩是當初帶來。

吳興鏞現任美國加州大學醫學院教授，曾與中研院台史所合作，出版《黃金密檔：1949年大陸黃金運台始末》一書，正當民進黨政府企圖清算國民黨產之際，外界更需了解1949年黃金運台始末。吳興鏞今天下午將在政大社資中心演講「黃金檔案：1949年黃金運台解密」，介紹國府黃金的來源、數量與去向。

(中時電子報)