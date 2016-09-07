鳳小岳直播大尺度聊高潮 唐立淇：很久沒有過了

唐立淇昨晚直播找來鳳小岳。（圖／取自唐立淇臉書）

唐立淇是近年來網友最喜愛的星座老師。（圖／本報系資料照片）

星座專家唐立淇不僅是許多廣大網友的「大師」，她近來瘋玩直播，成績相當好，現在更是找藝人來家裡作客吃飯聊星座，往往吸引大批網友準時收看！而6日晚間唐立淇的來賓是鳳小岳，他帥氣外表下看起來被網友虧「大夢初醒」，怎知鳳小岳敬大尺度回「那個快睡著的感覺跟高潮很像！」讓一旁唐立淇險些招架不住。

鳳小岳昨應唐立淇之邀擔任她臉書直播大來賓，兩人邊吃飯邊聊星座，再談到生活瑣碎，他帥氣外表加上幽默談吐，線上觀看人數直逼5千人，可見他儘管當爸魅力依舊！只是有網友笑虧鳳小岳看起來好像剛睡醒，是不是「大夢初醒？」讓他回應稱「最幸福的狀態就是那個快要睡著的，那感覺跟高潮很像！」

這「高潮說」讓一旁的唐立淇趕緊稱「我們這裡很健康啦！」但鳳小岳認為高潮是很健康的話題，讓唐立淇笑著說「是啦是啦，因為很久沒有有過了，有點傷感！」超級直接的態度令網友全笑翻。

(中時電子報)