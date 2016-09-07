日第一老字號旅館 加賀屋15客人食物中毒
日本石川縣老字號旅館「加賀屋」標榜皇室級服務，連續36年於「專家票選日本飯店及旅館100選」活動中穩坐第一名，前總統李登輝也曾下榻。2日卻發生15名客人吃完生魚片、北極蝦、和牛朴葉燒等餐點後，出現腹痛、腹瀉等症狀，其中7人的糞便被檢驗出有腸炎弧菌。食物中毒者當中有10人住院，但目前身體狀況都漸復原。
據《朝日新聞》報導，石川縣政府指出，15名食物中毒的男女，年紀介於20至80歲之間，已下令加賀屋6至8日期間，停止料理食物。
加賀屋創立於1906年，因在「專家票選日本酒店及旅館100選」的活動中，連續36年被選為綜合第1名旅館，吸引不少國內外旅客慕名入住。加賀屋社長小田與之彥聲明表示，造成各界困擾，由衷地感到抱歉。會努力確保飲食的安心與安全，挽回信賴。
(中時)
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