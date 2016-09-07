改善期限將至 大巨蛋解約與否受矚目

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台北市政府6月8日發函給遠雄，要求3個月內改善大巨蛋公安，否則解約。改善期限將於今天傍晚5時30分到期，如果遠雄無法在期限內完成建造執照變更，大巨蛋解約將成定局。

北市府去年5月20日以遠雄未按圖施工為由，勒令大巨蛋停工。台北市長柯文哲今年5月公開表示，如果遠雄想繼續蓋大巨蛋，就須符合7項公安標準，並依監察院39項糾正修改契約。

北市府6月8日發函給遠雄表示，遠雄施工進度落後、未按圖施工等違約情形嚴重，要求「文到之日起3個月內」遠雄應改善及補正，並依法向主管機關完成變更建照。

依程序，遠雄要申請建照變更，同一套設計圖需先通過北市府環境保護局環境影響評估、北市府都市發展局都市設計審議與台灣建築中心性能審查；遠雄沒送環評、都審雖已送件但缺資料沒補，都尚未進入實質審查，台建中心則還在審查中，依程序無法核發建照。

台北市副市長鄧家基表示，改善完成期限為7日傍晚5時30分，遠雄只要依市府公安要求，依程序完成審查、建照變更核准，市府就可接受。

鄧家基說，如果遠雄沒在期限內完成改善，就依合約終止契約，9日將發函給遠雄。如果終止契約，工地安全仍是遠雄責任，北市府也將全力確保市民權利。

遠雄昨天雖然臨時發新聞稿向北市府喊話，提出7點聲明，「盼與市府回歸初心，共同完成國家重大建設」，但在期限內完成繁雜建照變更程序困難度極高，依6月8日北市府發給遠雄的最後通牒內容，大巨蛋解約將成定局。1050907

(中央社)