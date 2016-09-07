不戴胸罩蔚為新潮流 女性享受無罩自由

女性穿戴胸罩至少已有數百年歷史，但今年夏天，有許多女性決定擺脫束縛，和胸罩說拜拜。

多倫多星報（The Star）報導，「解放乳頭」（Free the Nipple）是今夏最潮的時尚趨勢，而這項新風潮不必然和女性主義有關。

報導指出，愈來愈多的多倫多女性不再穿戴胸罩的原因，有的是趕時髦、有的是講女權，更多人只是想讓自己更舒適自在些。

不論原因為何，女性內衣業者過去大力兜售的托高式胸罩和馬甲，業績都在明顯下滑。

安省溫莎大學女性研究教授韓多碧（Catherine Hundleby）說，「潮流正向另一頭擺盪，尤其是胸部較小的女性，正開始享受無罩的自由。」

多倫多一名27歲的女性社工卡倫（Britt Caron）說，雖然自己胸部小，但以前出門都還是會戴胸罩，現在的她講求舒適，儘量不戴。她說，「我是女性主義者，我認為女性應該可以想做什麼就去做，不應該承受來自任何一方的壓力。」

韓多碧也說，在女性主義抬頭下，社會上開始出現對時尚界的「反制」聲浪，「男性乳頭不用遮，女性乳頭非得遮住不可嗎？」

而在女性追求自在舒適的新風潮下，「無鋼圈胸衣」（bralettes）開始大受歡迎。谷歌搜尋趨勢就顯示，對這種胸衣感興趣的比例從2014年夏天開始竄升，並在今年夏天達到最高峰。

就連多年來一直拼命「擠乳溝」的內衣品牌「維多利亞的秘密」（Victoria’s Secret）也開始在今年的廣告宣傳中，大讚無鋼圈胸衣「很性感」。

穿不穿胸罩？女性消費者的需求正在改變中。而在法國布基尼禁令遭到反撲、餵哺母乳女性倡導公開哺乳權之際，有關胸罩的消費需求改變，也讓人看到極大的反差：這世界上有許多婦女被警察約束如何穿著、也有人可以自主決定要不要脫掉胸罩。1050907

(中央社)