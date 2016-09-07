台鐵花東實名制系統當機 訂票延至8日

我要評比

台鐵中秋節花東實名制車票，原定今天上午6時開賣，不過台鐵表示，由於系統連線問題，無法正常訂票，目前已積極查修中，訂票日期將延後至8日早上6時訂票。

台鐵中秋疏運針對花東地區，14日、15日及18日加開東線6班實名制列車，身分證U、V開頭字號及105年8月1日以前設籍花東縣民，可網路訂票。1050907

(中央社)